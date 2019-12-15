Цепная авария в Глодянском районе - столкнулись три автомобиля

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Цепная авария произошла близ села Стурзовка Глодянского района. Последствия столкновения трех автомобилей попали на видеозапись, которую опубликовал в Facebook случайный очевидец.

На месте происшествия работает полиция, прибыл экипаж "скорой помощи". О пострадавших к данному моменту не сообщается.

В эти выходные три человека попали в больницу после аварии, произошедшей в субботу, около 12.00, на пересечении улиц Михаила Эминеску и Алексея Щусева в столице.

В столкновении на перекрестке в центре Кишинева участвовали два автомобиля. Машина марки модели Skoda, которым управлял 38-летний водитель, столкнулся с моделью автомобиля Mitsubisi, за рулем которого был 65-летний водитель.

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