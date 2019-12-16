Пробки приводят к авариям: еще одно ДТП произошло на Каля Басарабией - фото

О том, что понедельник - день тяжелый, водители в молдавской столице знают, но для некоторых из них утро 16 декабря началось с дорожно-транспортного происшествия.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Нервы, десятки минут ожидания, пробки. С такой ситуацией автолюбители в Кишиневе сталкиваются каждое утро.

Многие спешат на работу, и, пытаясь обогнать других, зачастую, провоцируют риски ДТП, неправильно перестраиваясь с полосы на полосу, подрезая других участников движения.

Иногда, как это случилось на улице Каля Басарабией в Кишиневе утром в понедельник, такая спешка приводит к серьезным авариям на дороге.

В дорожно-транспортное происшествие попали два автомобиля, столкнувшиеся лоб в лоб, в результате чего их капоты более стали напоминать стальные "гармошки".

Свидетели аварии опубликовали в Сети фото ДТП, по которому можно понять, что один из водителей явно нарушил правила дорожного движения, пытаясь пересечь сплошную разделительную линию и развернуться.

Сотрудники Патрульной полиции неоднократно призывали водителей не нарушить ПДД и не провоцировать подобные ваврийные ситуации на дорогах.

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