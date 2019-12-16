Пробки приводят к авариям: еще одно ДТП произошло на Каля Басарабией - фото

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Нервы, десятки минут ожидания, пробки. С такой ситуацией автолюбители в Кишиневе сталкиваются каждое утро.
Многие спешат на работу, и, пытаясь обогнать других, зачастую, провоцируют риски ДТП, неправильно перестраиваясь с полосы на полосу, подрезая других участников движения.
Иногда, как это случилось на улице Каля Басарабией в Кишиневе утром в понедельник, такая спешка приводит к серьезным авариям на дороге.
В дорожно-транспортное происшествие попали два автомобиля, столкнувшиеся лоб в лоб, в результате чего их капоты более стали напоминать стальные "гармошки".
Свидетели аварии опубликовали в Сети фото ДТП, по которому можно понять, что один из водителей явно нарушил правила дорожного движения, пытаясь пересечь сплошную разделительную линию и развернуться.
Сотрудники Патрульной полиции неоднократно призывали водителей не нарушить ПДД и не провоцировать подобные ваврийные ситуации на дорогах.
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