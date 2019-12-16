Поезд загорелся на ходу близ Вулканешт – видео

В Гагаузии спасатели выехали на вызов на железную дорогу: там охватило пламенем поезд с 54 вагонами.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Товарный состав с 54 вагонами загорелся прямо на ходу. Спасатели были вызваны на место происшествия. Все происходило близ города Вулканешты (АТО Гагаузия), сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, поезд следовал по маршруту Бессарабка – Етулия. В вагонах было зерно.

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"На место прибыли две бригады пожарных, которым удалось быстро локализовать возгорание. В пожаре никто не пострадал", - говорится в сообщении спасателей.

По предварительным данным, вагоны не задело огнем. Пострадал лишь двигатель и 30% внешней поверхности локомотива.

Пожарные выясняют причину возгорания.

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