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Сгоревший поезд в Молдове

Поезд загорелся на ходу близ Вулканешт – видео

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191216/28558758/Poezd-zagorelsya-na-khodu-v-Vulkaneshtakh--video.html

В Гагаузии спасатели выехали на вызов на железную дорогу: там охватило пламенем поезд с 54 вагонами.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Товарный состав с 54 вагонами загорелся прямо на ходу. Спасатели были вызваны на место происшествия. Все происходило близ города Вулканешты (АТО Гагаузия), сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, поезд следовал по маршруту Бессарабка – Етулия. В вагонах было зерно.

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"На место прибыли две бригады пожарных, которым удалось быстро локализовать возгорание. В пожаре никто не пострадал", - говорится в сообщении спасателей.

По предварительным данным, вагоны не задело огнем. Пострадал лишь двигатель и 30% внешней поверхности локомотива.

Пожарные выясняют причину возгорания.

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Теги:
спасатели, возгорание, Пожар, поезд


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