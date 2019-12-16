Решетки - не помеха: в Кишиневе ловко взламывают даже защищенные квартиры

Квартирные воры в молдавской столице усовершенствовали свои навыки и могут проникнуть даже в жилища, на которых стоят ажурные и крепкие металлические решетки - полиция Кишинева задержала двоих таких "домушников".

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Даже крепкие металлические решетки - не помеха для тех, кто зарабатывает преступным путем, подчистую вынося все самое ценное из квартир жителей молдавской столицы. Это доказали два квартирных вора, которых удалось задержать сотрудникам Инспектората полиции сектора Центр.

По данным следствия, мужчины 25 и 32 лет, которых подозревают в совершении, как минимум, двух квартирных краж, являются выходцами из района Штефан Водэ. На данный момент следователям удалось собрать доказательства их причастности к квартирным кражам в высотных домах по улице Ломоносова и на Хынчештском шоссе.

Для проникновения в чужие квартиры, расположенные на первых этажах высоток, подозреваемые использовали домкрат, чтобы раздвинуть прочные стальные решетки и взломать окно. Таким образом, по информации следователей, злоумышленники вынесли из двух квартир несколько дорогостоящих ноутбуков и деньги на общую сумму в 41 тысячу леев.

Задержание "домушников" происходило, как в остросюжетном "боевике" - потребовалось вмешательство бригады полиции специального назначения "Fulger".

На допросе в Инспекторате полиции сектора Центр задержанные полностью сознались в содеянном, выяснилось, что они ранее были судимы и отбывали наказания в местах не столь отдаленных за аналогичные преступления.

На данный момент мужчин поместили в камеру следственного изолятора при Управлении полиции Кишинева. Если их вина будет доказан в суде, в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Молдовы, им грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев.

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