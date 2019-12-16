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Троллейбусы

Буюканы погрузились в темноту, троллейбусы не ездят: что произошло

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191216/28564002/buyukany-pogruzilis-v-temnotu-trolleybusy-ne-ezdyat-chto-proizoshlo.html

В столичном секторе погасли фонари на нескольких улицах. Помимо этого стал электротранспорт. Всему виной ремонтные работы, во время которых повредили кабели.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Жители сектора Буюканы остались без света. По данным компании Premier Energy (бывшая Gas Natural Fenosa), во время проведения ремонтных работ, а именно раскопок, под землей были повреждены два электрических кабеля.

Линия электропередач
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Таким образом, несколько улиц столичного сектора остались без освещения. Также из-за аварии стали троллейбусы.

Директор кишиневского управления электротранспорта (RTEC) Дорин Черный рассказал о ситуации Sputnik Молдова.

"Электрический транспорт подключен к резервной электростанции и уже ездит в обычном режиме", - заявил Черный.

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Известно, что на месте аварии работают две бригады специалистов компании Premier Energy. По предварительной информации, на полную ликвидацию последствий аварии может уйти 2-3 часа.

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