Странная смерть: в Хынчештах найдены трое погибших молодых людей

В одном из домов в Хынчештах обнаружили бездыханные тела троих молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Страшный случай произошел в Хынчештах. В одном из жилых домов найдены тела трех молодых людей. Речь идет о двух парнях и девушке. Все в возрасте от 19 до 25 лет.

На место трагедии прибыла бригада "скорой помощи", полиции и даже пожарные.

Причина смерти и другие обстоятельства этих загадочных смертей пока неизвестны. Выяснением всех подробностей занимаются правоохранительные органы.

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