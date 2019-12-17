Воры забрались в сельское подворье, и наряженной елки - как не бывало

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Дерзкая кража произошла в одном из домохозяйств села Ферапонтьевка в Гагаузии.
По сообщению полиции, в комиссариат обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что у нее украли новогоднюю елку.
Как рассказала пострадавшая, неделю назад она посадила во дворе ель высотой 1,7 метра, украсила ее новогодними елочными украшениями, серпантином и гирляндами.
Однако в ночь на 16 декабря зеленая красавица вместе с игрушками была украдена неизвестными.
Ущерб оценен пострадавшей в сумму 800 леев, сообщает региональный портал Gagauzinfo.md.
По факту кражи новогодней елки ведется следствие.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK