Воры забрались в сельское подворье, и наряженной елки - как не бывало

Владелица любовалась новогодней красавицей всего неделю - деревце унесли вместе с корнями, игрушками и мишурой.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Дерзкая кража произошла в одном из домохозяйств села Ферапонтьевка в Гагаузии.

По сообщению полиции, в комиссариат обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что у нее украли новогоднюю елку.

Как рассказала пострадавшая, неделю назад она посадила во дворе ель высотой 1,7 метра, украсила ее новогодними елочными украшениями, серпантином и гирляндами.

Однако в ночь на 16 декабря зеленая красавица вместе с игрушками была украдена неизвестными.

Ущерб оценен пострадавшей в сумму 800 леев, сообщает региональный портал Gagauzinfo.md.

По факту кражи новогодней елки ведется следствие.

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