00:09 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Iarna

Воры забрались в сельское подворье, и наряженной елки - как не бывало

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1066/99/10669961.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191217/28572974/v-ferapontevke-vory-zabralis-vo-dvor-i-unesli-naryazhennuyu-elku.html

Владелица любовалась новогодней красавицей всего неделю - деревце унесли вместе с корнями, игрушками и мишурой.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Дерзкая кража произошла в одном из домохозяйств села Ферапонтьевка в Гагаузии.

Игрушка елка
© CC0 / Pixabay / Bru-nO
В Чадыр-Лунге воруют игрушки с городской елки — примар возмущен

По сообщению полиции, в комиссариат обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что у нее украли новогоднюю елку.

Как рассказала пострадавшая, неделю назад она посадила во дворе ель высотой 1,7 метра, украсила ее новогодними елочными украшениями, серпантином и гирляндами.

Однако в ночь на 16 декабря зеленая красавица вместе с игрушками была украдена неизвестными.

Ущерб оценен пострадавшей в сумму 800 леев, сообщает региональный портал Gagauzinfo.md.

По факту кражи новогодней елки ведется следствие.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сколько будет стоить елка на Новый год
Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео
Теги:
елка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Алина Загитова на льду.
От Китри до Клеопатры: образы Алины Загитовой на льду
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться