Реакция Минздрава на смерть девочки, госпитализированной с высокой температурой

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik, Анна Руссу. Четырнадцатилетняя девочка из села Брынза Кагульского района скончалась после того, как семейный врач отправил ее домой с температурой 40,2 градуса.
К вечеру девочку забрала скорая помощь, которая доставила ее в районную больницу Кагула. По словам директора больницы, Олега Крэчуна, после осмотра пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и обследована рядом специалистов. Оказать необходимую помощь пытались и врачи SMURD. Как заявил Крэчун, ребенок был доставлен в очень тяжелом состоянии, спасти его шансов не было.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат прокомментировала корреспонденту Sputnik данный инцидент:
"Министерство создало комиссию, которая изучит причину данного смертельного случая и качество медицинской помощи, оказанной девочке. До 27 декабря комиссия должна предоставить результаты в министерство".
По мнению матери, виноват сельский врач, не оказавший ребенку необходимой медицинской помощи.
Как стало известно, накануне семья вернулась из Великобритании, где девочка обучалась в восьмом классе и жила с родителями и двумя братьями.
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