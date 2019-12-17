Реакция Минздрава на смерть девочки, госпитализированной с высокой температурой

После обращения в поликлинику семейный врач отпустил пациентку домой, затем она оказалась в больнице, но усилия врачей оказались тщетны.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik, Анна Руссу. Четырнадцатилетняя девочка из села Брынза Кагульского района скончалась после того, как семейный врач отправил ее домой с температурой 40,2 градуса.

По информации СМИ, у девочки появились симптомы простуды и высокая температура вечером в воскресенье , 8 декабря, а уже в понедельник, 9 декабря, мать отвела девочку к врачу. По словам матери подростка, доктор сделал ей укол и отправил домой, посоветовав выпить лекарство от простуды.

К вечеру девочку забрала скорая помощь, которая доставила ее в районную больницу Кагула. По словам директора больницы, Олега Крэчуна, после осмотра пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и обследована рядом специалистов. Оказать необходимую помощь пытались и врачи SMURD. Как заявил Крэчун, ребенок был доставлен в очень тяжелом состоянии, спасти его шансов не было.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат прокомментировала корреспонденту Sputnik данный инцидент:

"Министерство создало комиссию, которая изучит причину данного смертельного случая и качество медицинской помощи, оказанной девочке. До 27 декабря комиссия должна предоставить результаты в министерство".

По мнению матери, виноват сельский врач, не оказавший ребенку необходимой медицинской помощи.

Как стало известно, накануне семья вернулась из Великобритании, где девочка обучалась в восьмом классе и жила с родителями и двумя братьями.

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