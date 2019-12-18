Уроженец Чадыр-Лунги сядет в тюрьму за гнусное преступление

Преступник познакомился с жертвой в социальных сетях и обманом убедил ее уехать на заработки в Турцию.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Уроженец Чадыр-Лунги сядет в тюрьму за торговлю людьми, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуроры доказали, что обвиняемый продал несовершеннолетнюю девушку турецким сутенерам. Предварительно злоумышленник убедил жертву, что она будет работать танцовщицей.

Известно, что молодой человек уже имеет судимость за другие преступления.

"Злоумышленник в 2015 году вышел на жертву в социальной сети "Одноклассники". На тот момент девушке было 17 лет, и она рассказала, что из социально-уязвимой семьи. Тогда она работала поваром в одном из клубов в столице, и с зарплатой в 2400 леев мало чем могла помочь семье", - говорится в материалах дела.

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Обвиняемый предложил ей зарплату в 800-1000 долларов в месяц за работу танцовщицей в Турции.

По данным следствия, по достижению совершеннолетия, жертву заставили предоставлять сексуальные услуги. Из обещанных денег она получила только около половины. Когда девушка отказалась "работать" ее избили и угрожали убийством.

На протяжении 11 месяцев она была вынуждена оказывать сексуальные услуги в двух турецких городах.

Вернувшись в Молдову, пострадавшая написала заявление на молодого человека, который ее отправил в сексуальное рабство.

По требованию прокуратуры Кишиневский суд приговорил подсудимого к лишению свободы в тюрьме закрытого типа сроком на 16 лет.

Кроме того, судьи лишили обвиняемого права занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с защитой прав и интересов детей, на срок до 5 лет после истечения срока наказания.

Приговор может быть обжалован в соответствии с законом.

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