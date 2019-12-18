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Охотничье ружье ТОЗ-25

С охотничьим обрезом к горлу: так мужчина пытался наладить семейные отношения

© Sputnik / Anatolii Sergeev-Vasileev
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191218/28576501/s-okhotnichim-obrezom-k-gorlu-tak-muzhchina-pytalsya-naladit-semeynye-otnosheniya.html

Чем закончилась семейная драма в одном из приднестровских городов, рассказали в правоохранительном ведомстве региона.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Новогодний подарок может обернуться уголовным делом. Житель Каменки уверяет, что в шутку угрожал жене обрезом. Как потом выяснили следователи, игрушечным.

"Он напал на меня с ружьем, сказал, если не поеду с сыном с ним в Россию, завтра нас похоронят вместе!" С таким заявлением обратилась в милицию жительница Каменки", - сообщили в МВД Приднестровья.

Подросток в наручниках
© Fotolia / Alexander Raths
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Женщина рассказала: разводится с мужем, вместе не живут. Днем супруг пришел в гости, хотел помириться. Принес букет цветов и новогодний костюм для сына.

Женщина разговаривать отказалась. Тогда супруг молча достал из пакета обрез от охотничьего ружья и зарядил его патроном. Она испугалась, бросилась в дом, пыталась позвонить в правоохранительные органы. Супруг ей помешал: оттолкнул от телефона. В потасовке потерпевшая ударилась о трюмо и упала на пол.

Нападавший стал душить и угрожать обрезом. Женщина дала согласие на примирение. Только после этого ее обидчик ушел.

"Уже через полтора часа после подачи заявления мужчину задержали. Выяснилось, охотничий обрез - это игрушка, детский винчестер. Его задержанный решил подарить сыну на Новый год", - отметили в МВД.

Мужчина в содеянном раскаивается, говорит, разводиться не хотел, просто так пошутил. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.

За неудачную новогоднюю шутку подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

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Теги:
семейное насилие, семейные отношения, семейная драма, обрез охотничьего ружья, Приднестровье


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