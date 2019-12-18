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Работа скорой помощи, фото из архива

Специалисты предупреждают: газ из слезоточивых спреев губит здоровье

© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Совсем недавно в Штефан-Водэ был зарегистрирован случай отравления слезоточивым газом - высокотоксичным веществом, которое стало доступным не только взрослым, но и детям. Годами ранее было зафискировано два подобных инцидента.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik, Анна Руссу. Участились случаи массового отравления газом из слезоточивых спреев, используемых в целях самозащиты, сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

В начале декабря в гимназии села Талмаза района Штефан-Водэ произошло массовое отравление после того, как ученик восьмого класса распылил перцовый баллончик, рассчитанный на 150 разовых применений. В результате  госпитализировано 25 человек.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Массовое отравление в Штефан-Водэ: десятки детей госпитализированы

Подобные случаи были зарегистрированы и ранее. В 2016 году в школе № 2 села Костешты Яловенского района после отравления неизвестным газом в больницу попало 36 детей, а в 2018 году понадобилось лечение 8 ученикам гимназии села Дышкова Оргеевского района после того, как один из школьников распылил в холле учреждения слезоточивый спрей. 

По мнению представителей НАОЗ, любопытство, окружение и свободный доступ побуждают детей использовать такие высокотоксичные вещества в учебных заведениях, тем самым увеличивая риск отравления значительного числа людей.

Во всех вышеперечисленных случаях ученики принесли спреи из дома, где они хранились в открытом доступе.

Краткосрочные эффекты воздействия слезоточивого газа включают сильное раздражение и жжение кожи, глаз и дыхательных путей (нос, горло, трахея, бронхи, легкие), массовое выведение слизи из носа, дезориентацию, головокружение, затрудненное дыхание и даже потерю сознания. 

Более ярко данные реакции протекают у детей из-за высокого дыхательного потока в сравнении со взрослыми, что вызывает более высокую концентрацию газа в дыхательных путях, которая может привести к смерти даже здоровых людей.

Население не осознает серьезность последствий отравления химическими веществами. Как считают представители Национального агентства общественного здоровья, это является проблемой общественного здравоохранения и требует постоянного мониторинга и решительных мер профилактики.

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