В Дрокии мужчина сгорел в собственном доме, причина пожара не установлена

Пожарники очень быстро сумели локализировать возгорание и потушить его, но хозяина дома спасти не удалось.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. В ночь на среду в городе Дрокия произошел пожар, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

"Звонок в службу 112 зарегистрирован в 2:25 ночи. Возгорание случилось в жилом доме по адресу Дмитрий Кантемир, 28", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ИГС, на место происшествия выехал экипаж спасателей. Они сумели локализировать пожар в самые краткие сроки.

В результате пожара полностью сгорела крыша дома, а также вещи из двух комнат.

Внутри спасатели обнаружили тело хозяина дома,- 70-летнего мужчины.

Причина и другие обстоятельства происшествия выясняются.

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