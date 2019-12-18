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Пожарник на месте ЧП

В Дрокии мужчина сгорел в собственном доме, причина пожара не установлена

© CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пожарники очень быстро сумели локализировать возгорание и потушить его, но хозяина дома спасти не удалось.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. В ночь на среду в городе Дрокия произошел пожар, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудник МЧС во время тушения пожара
© Sputnik / Николай Хижняк
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"Звонок в службу 112 зарегистрирован в 2:25 ночи. Возгорание случилось в жилом доме по адресу Дмитрий Кантемир, 28", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ИГС, на место происшествия выехал экипаж спасателей. Они сумели локализировать пожар в самые краткие сроки.

В результате пожара полностью сгорела крыша дома, а также вещи из двух комнат.

Внутри спасатели обнаружили тело хозяина дома,- 70-летнего мужчины.

Причина и другие обстоятельства происшествия выясняются.

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Теги:
Дрокия, Пожар


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