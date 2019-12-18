16:51 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Патрульная полиция. Архивное фото

Смертельная авария в Дрокии: подозревается сотрудник МВД

© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
Получить короткую ссылку
159 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2607/40/26074096.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191218/28581655/smertelnaya-avariya-v-drokii-podozrevaetsya-sotrudnik-mvd.html

Две женщины попали в автомобильную аварию в Дрокии. Одна из них погибла на месте, а вторая была доставлена в больницу.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik, Анна Руссу. В среду утром в городе Дрокия мужчина сбил двоих пешеходов. Молодой водитель является сотрудником Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Десятки водителей в столице не пропускали "скорую" и были оштрафованы
По данным СМИ, ссылающимся на источники в полиции, мужчина работает пожарным-спасателем. Однако это не было ни подтверждено, ни опровергнуто пресс-секретарем Инспектората полиции Дрокии Инной Москалюк. 

"Белый автомобиль марки Dacia Logan, управляемый 22-летним мужчиной из Дрокиевского района, ехал из села Царьград в город Дрокия. Он сбил двух женщин 52 и 46 лет, которые двигались по правой стороне проезжей части. В результате удара одна из жертв скончалась на месте, а другая была доставлена в Дрокиевскую районную больницу", - заявила Москалюк.

Собеседница уточнила, что водитель прошел тест на употребление алкоголя, который показал концентрацию в выдыхаемом воздухе 0,51 мг/л. В настоящее время расследуются все обстоятельства аварии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Три человека, в том числе ребенок, попали в больницу после ДТП в Кишиневе
Две аварии, две жертвы: обе – пассажирки, одна погибла
В Бельцах автомобиль сбил двух пешеходов, погибла девушка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности
Торжественная церемония закрытия года семьи в Молдове: как это было - фото
Дуэль в небе: МиГ-31БМ провели учения над Камчаткой
Видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться