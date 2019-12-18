Смертельная авария в Дрокии: подозревается сотрудник МВД

Две женщины попали в автомобильную аварию в Дрокии. Одна из них погибла на месте, а вторая была доставлена в больницу.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik, Анна Руссу. В среду утром в городе Дрокия мужчина сбил двоих пешеходов. Молодой водитель является сотрудником Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По данным СМИ, ссылающимся на источники в полиции, мужчина работает пожарным-спасателем. Однако это не было ни подтверждено, ни опровергнуто пресс-секретарем Инспектората полиции Дрокии Инной Москалюк.

"Белый автомобиль марки Dacia Logan, управляемый 22-летним мужчиной из Дрокиевского района, ехал из села Царьград в город Дрокия. Он сбил двух женщин 52 и 46 лет, которые двигались по правой стороне проезжей части. В результате удара одна из жертв скончалась на месте, а другая была доставлена в Дрокиевскую районную больницу", - заявила Москалюк.

Собеседница уточнила, что водитель прошел тест на употребление алкоголя, который показал концентрацию в выдыхаемом воздухе 0,51 мг/л. В настоящее время расследуются все обстоятельства аварии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK