Смертельная авария в Дрокии: подозревается сотрудник МВД

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik, Анна Руссу. В среду утром в городе Дрокия мужчина сбил двоих пешеходов. Молодой водитель является сотрудником Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
"Белый автомобиль марки Dacia Logan, управляемый 22-летним мужчиной из Дрокиевского района, ехал из села Царьград в город Дрокия. Он сбил двух женщин 52 и 46 лет, которые двигались по правой стороне проезжей части. В результате удара одна из жертв скончалась на месте, а другая была доставлена в Дрокиевскую районную больницу", - заявила Москалюк.
Собеседница уточнила, что водитель прошел тест на употребление алкоголя, который показал концентрацию в выдыхаемом воздухе 0,51 мг/л. В настоящее время расследуются все обстоятельства аварии.
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