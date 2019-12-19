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Работа вневедомственной охраны московской полиции

Горе-угонщик: три раза пытался, не удалось, но заплатит за проступки по полной

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191219/28583955/gore-ugonschik-tri-raza-pytalsya-ne-udalos-no-zaplatit-za-postupki-po-polnoy.html

Незадачливый любитель уводить чужие "колеса", несмотря на юный возраст, все-таки предстанет перед судом по уголовной статье.

ТИРАСПОЛЬ, 19 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Юный житель села Незавертайловка в декабре в разное время пытался украсть три автомобиля, но ни одного раза ему этого не удалось сделать. Злоумышленника поймали. И, несмотря на то, что ему 15 лет, по закону он понесет уголовную ответственность.

"Утром житель города Днестровск вышел во двор и увидел поврежденной свою машину. Переднее водительское стекло ВАЗ-2106 было разбито, помято переднее крыло и корпус фары", - рассказали в МВД Приднестровье о случае, после которого незадачливого угонщика удалось поймать.

Угон автомобиля, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник пытался угнать транспорт и даже проехал несколько метров. Путь ему преградило дерево. Еще одни "Жигули" с разбитым передним стеклом обнаружили в соседнем дворе.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день установили и задержали угонщика. Им оказался 15-летний ранее судимый житель села Незавертайловка. Как пояснил молодой человек, около двух часов ночи он возвращался домой от приятеля. В одном из дворов заметил припаркованный ВАЗ.

"Желание прокатиться на чужом авто преодолеть не смог, камнем разбил стекло и сумел завести транспортное средство. Проехал вперед, но наткнулся на дерево. Машина заглохла, а он отправился дальше. В соседнем дворе ему на глаза попался другой автомобиль, но завести его не удалось", - отметили в МВД.

В время разбирательства была установлена причастность задержанного к поджогу, совершенному неделей раньше. Как выяснилось, тогда подросток тоже не смог завести "Москвич". Чтобы уничтожить улики, он полил сиденья бензином из канистры, которую нашел в салоне, и поджег машину.

За противоправные действия молодой человек понесет наказание. Согласно действующему законодательству и за поджог, и за угон уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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Теги:
уголовное наказание, уголовная ответственность, уголовное дело, угонщик, Приднестровье


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