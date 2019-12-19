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ДТП, иллюстративное фото.

Граждане Молдовы все чаще гибнут под колесами авто - в чем причина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191219/28592332/grazhdane-moldovy-vse-chasche-gibnut-pod-kolesami-avto-v-chem-prichina.html

Сотни погибших, тысячи людей, получивших увечья, - такова печальная статистика дорожно-транспортных происшествий в Молдове в 2019 году.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Сотни людей гибнут и тысячи получают увечья в результате дорожно-транспортных происшествий, случающихся на трассах республики. Причем число жертв ДТП в республике неуклонно растет, лишь за 11 месяцев уходящего года, с января  по конец ноября, на дорогах страны погибли 232 человека, а травмы получили - 2752. 

Министерство здравоохранения и министерство внутренних дел Молдовы под эгидой Всемирной организации здравоохранения организовали конференцию в Кишиневе, посвященную рискам на дороге и мерам по предотвращению ДТП. 
Авария в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Двумя главными причинами, по которым в республике происходят ДТП, является превышение скорости водителями и нахождение за рулем в нетрезвом виде. 

Очередная трагедия, которая унесла еще одну человеческую жизнь в республике, произошла накануне, в среду. Автомобиль сбил девятилетнего ребенка. 

В мировом масштабе в результате ДТП в 2019 году погибло порядка 35 тысяч человек, этот показатель выше, чем в 2017 и 2018 годах.

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Теги:
автомобили, гибель, ДТП, граждане, машины


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