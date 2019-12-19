Граждане Молдовы все чаще гибнут под колесами авто - в чем причина

Сотни погибших, тысячи людей, получивших увечья, - такова печальная статистика дорожно-транспортных происшествий в Молдове в 2019 году.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Сотни людей гибнут и тысячи получают увечья в результате дорожно-транспортных происшествий, случающихся на трассах республики. Причем число жертв ДТП в республике неуклонно растет, лишь за 11 месяцев уходящего года, с января по конец ноября, на дорогах страны погибли 232 человека, а травмы получили - 2752.

Министерство здравоохранения и министерство внутренних дел Молдовы под эгидой Всемирной организации здравоохранения организовали конференцию в Кишиневе, посвященную рискам на дороге и мерам по предотвращению ДТП. © Sputnik / Miroslav Rotari Пробки приводят к авариям: еще одно ДТП произошло на Каля Басарабией - фото

Двумя главными причинами, по которым в республике происходят ДТП, является превышение скорости водителями и нахождение за рулем в нетрезвом виде.

Очередная трагедия, которая унесла еще одну человеческую жизнь в республике, произошла накануне, в среду. Автомобиль сбил девятилетнего ребенка.

В мировом масштабе в результате ДТП в 2019 году погибло порядка 35 тысяч человек, этот показатель выше, чем в 2017 и 2018 годах.

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