В Кишиневе накрыли наркопритон: там массово губили молодежь - видео

Торговля наркотиками в одной из квартир в секторе Рышкановка была поставлена на поток - там был организован наркопритон, деятельность которого пресекли сотрудники столичной полиции.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. В Инспекторат полиции сектора Рышкановка поступила информация о том, что в одной из квартир организован наркопритон, где реализуют и употребляют наркотики. В течение двух месяцев оперативники наблюдали за деятельностью "наркотической берлоги", владельцем которой оказался 50-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Задержание владельца притона происходило, как в остросюжетном фильме. В результате обысков сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить десятки расфасованных пакетов с марихуаной, расфасованные дозы гашиша, шприцы, самодельные устройства для приготовления и употребления наркотиков.

Все изъятое у владельца квартиры "зелье" было отправлено на криминалистическую экспертизу, а если бы торговец наркотиками реализовал весь свой товар молодым людям, его прибыль составила бы 30 тысяч леев.

Мужчину задержали и поместили под 72-часовой арест в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 6 лет тюремного заключения.

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