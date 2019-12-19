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Наркомания, иллюстративное фото.

В Кишиневе накрыли наркопритон: там массово губили молодежь - видео

© CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191219/28596767/v-kishineve-nakryli-narkopriton-tam-gubili-molodezh.html

Торговля наркотиками в одной из квартир в секторе Рышкановка была поставлена на поток - там был организован наркопритон, деятельность которого пресекли сотрудники столичной полиции.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. В Инспекторат полиции сектора Рышкановка поступила информация о том, что в одной из квартир организован наркопритон, где реализуют и употребляют наркотики. В течение двух месяцев оперативники наблюдали за деятельностью "наркотической берлоги", владельцем которой оказался 50-летний мужчина, ранее судимый за кражу. 

Задержание владельца притона происходило, как в остросюжетном фильме. В результате обысков сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить десятки расфасованных пакетов с марихуаной, расфасованные дозы гашиша, шприцы, самодельные устройства для приготовления и употребления наркотиков. 

Все изъятое у владельца квартиры "зелье" было отправлено на криминалистическую экспертизу, а если бы торговец наркотиками реализовал весь свой товар молодым людям, его прибыль составила бы 30 тысяч леев. 

Мужчину задержали и поместили под 72-часовой арест в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 6 лет тюремного заключения.

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Теги:
расследование, полиция, наркопритон, наркотики


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