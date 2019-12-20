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Публичное медико-санитарное учреждение центр здоровья Комрат

Автомобиль сбил ребенка в центре Комрата

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191220/28601990/avtomobil-sbil-rebenka-v-tsentre-komrata.html

Дети в Молдове все чаще становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, нередко с тяжелым или даже со смертельным исходом.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Легковой автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в центре Комрата. 

Инцидент произошел поздно вечером 19 декабря. На улице Ленина 13-летний подросток попытавшись перебежать дорогу, был сбит автомобилем Daewoo Nexia, сообщает региональный портал Gagauzinfo.md.

Такси, иллюстративное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Водитель сам доставил пострадавшего ребенка в Комратскую районную больницу. По заключению врачей, ребенок получил перелом руки и ушибы.

В полиции водитель автомобиля прошел текст на алкоголь, он оказался трезвым.

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