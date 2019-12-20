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Пожар в Думбраве

Пожар в Сорокском районе унес жизни пожилой супружеской пары

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191220/28617327/pozhar-v-sorokskom-rayone-unes-zhizni-pozhiloy-supruzheskoy-pary.html

На место возгорания прибыло три пожарных расчета. Погибшему мужчине было 67 лет, а его супруге - 72 года.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik, Анна Руссу. В пятницу в селе Слобозия-Кремене Сорокского района был ликвидирован пожар, в результате которого погибли пожилые супруги.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, по звонку в службу 112 на место прибыли три пожарных экипажа. После того, как пожар удалось потушить, в доме были обнаружены тела двух супругов, 67-летнего мужчины и 72-летней женщины. 

По предварительным данным, огонь полностью уничтожил все имущество, находящееся в доме.

Обстоятельства и причина возникновения пожара будут установлены специалистами.

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