Китайские фейерверки и петарды: как гражданам РМ не остаться без пальцев

Специалисты в области пиротехники настоятельно советуют ознакомиться с инструкцией и следовать всем правилам использования праздничных шутих.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Грядут Новогодние праздники, а это значит, что города и села республики совсем скоро вновь окажутся во власти фейерверков. Световые и эффекты и громкие хлопки - далеко не единственное, чего можно ожидать от пиротехники. Ее неверное использование часто ведет к травмам. Избежать неприятных последствий можно, если следовать нескольким правилам.

Самая распространенная ошибка

Нередки случаи, когда фейерверк после запуска начинает вести себя непредсказуемым образом: вибрировать, соскакивать с места, а затем "пулять" в припаркованные автомобили и ближайшие строения.

По словам специалиста в области пиротехники Виктора Лебедева, с которым пообщался корреспондент Sputnik Молдова, такая ситуация возникает из-за неправильной установки фейерверка перед запуском.

Недостаточно просто положить коробку с пиротехникой на землю и поджечь фитиль. Из-за вибрации коробка может перевернуться, и тогда огни будут направлены не в воздух, а в людей. Чтобы избежать ожогов и других неприятностей, следует сначала закрепить коробку на земле, например, при помощи камней или кирпичей.

"Если человек их не находит поблизости, можно откопать яму в земле и закрепить коробку землей. Нежелательно укреплять снегом, так как во время стрельбы снег приминается, и изделие также может наклониться", - пояснил специалист.

При запуске фейерверка важно отойти на безопасное расстояние. Для каждого класса пиротехники оно разное. Поэтому следует внимательно изучить инструкцию.

Если фейерверк не сработал

Пиротехник Виктор Лебедев советует подождать, если изделие так и не произвело нужного эффекта. Такие случаи, когда фитиль подожгли, а долгожданные огни так и не загорелись, таят опасность. Фитиль может продолжать незаметно тлеть.

"Если человек подойдет, а фитиль заново возгорится, то изделие начнет стрелять и может нанести вред. Необходимо подождать 15 минут после того, как фейерверк не сработал. Только потом подойти и забрать его", - отметил Лебедев.

По словам специалиста, не сработавший фейерверк можно попытаться поджечь повторно только в случае, если фитиль слегка подгорел, его остаток - достаточно длинный. Поджигать второй раз короткий фитиль специалисты настойчиво не рекомендуют.

Рекомендации для помещений

Абсолютное большинство пиротехнических изделий предназначены для использования на улице. Небольшим исключением из этого правила могут стать хлопушки и бенгальские огни.

© Sputnik / Евгения Новоженина Бенгальские огни

С последними, кстати, тоже нужно быть аккуратными: во избежания пожара не стоит зажигать их вблизи занавесок.

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