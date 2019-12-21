К пару добавился дым: в Кишиневе сгорела сауна, с огнем боролись долго

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Утро субботы оказалось по-настоящему горячим в секторе Ботаника в Кишиневе - в одной из саун произошел пожар, пламя быстро распространилось по всем помещениям спа-центра.

Звонок в дежурную часть Инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы сообщил о пожаре на улице Дечебал 6/4 в секторе Ботаника.

На тушение объекта выехали сразу три расчета СГЗЧС. Огонь распространялся очень быстро по причине того, что помещение было обито деревянной вагонкой.

Пожарным расчетам удалось усмирить пламя и предотвратить его распространение на другие объекты.

К счастью, в результате огненного инцидента никто не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают причины, по которым произошло возгорание.

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