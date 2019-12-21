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Макросъемка. Почки ели.

Вандалы в Кишиневе - неумолимы, они вытаптывают плоды чужого труда

© CC BY 2.0 / Martin Dubský / Green
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191221/28628357/vandaly-v-kishineve-neumolimy-oni-vytaptyvayut-vse-khoroshee-chto-rastet.html

Для некоторых закон морали и поведения в обществе - не писан, они стараются уничтожить, вытоптать, искоренить все то хорошее, что сделано человеческими руками и для людей, пример тому - инцидент в столичном секторе Ботаника.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Про таких говорят: "они - же несовершеннолетние!". Таких называют "трудные подростки". Однако даже для мятущихся тинейджеров есть пределы поведения в обществе, есть грани, которые переступать не стоит, нельзя.

В молдавском народе есть точное выражение - "el n-are șapte ani de acasă" (у него нет семи лет домашнего воспитания). И действительно, глядя на поведение некоторых индивидов, поражаешься, думаешь, что их воспитывали не родители, поскольку повадки у них - явно звериные. 

Очередной из ряда вон случай, ярко характеризующий недостаток воспитания, не говоря уже об интеллекте, произошел  в столичном секторе Ботаника во дворе многоэтажного дома по улице Гренобля. Там подросток неистово, иступленно вытаптывал ели, посаженные жильцами вдоль забора к празднику.

Люди хотели, чтобы праздник был у всех, даже тех, кто не может в силу ряда причин купить себе живую елку и поставить ее в квартире. А он решил, что именно ему с его "соображалкой" дано решать, у кого будет новогоднее настроение, а кого - нет.

 По этому случаю можно судить, что определенный сегмент общества в республике, пусть и небольшой, болен. Болен интеллектуально, заражен вирусом злобы и вандализма. 

Действия агрессивного молодчика попали на видео, а кадры были выложены в Сеть неравнодушными жителями столицы. Хочется надеяться, что за свои недетские шалости подросток ответит по-взрослому.

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Теги:
уничтожение, ели, Кишинев, вандалы


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