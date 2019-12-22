В кишиневских магазинах бытовую технику воруют средь бела дня - видео

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Некоторые копят и откладывают, другие стараются получить все сразу и задарма. Наверняка именно так подумала одна из женщин, которая средь бела дня умудрилась беспрепятственно вынести из магазина бытовой техники блендер и утюг, нанеся общий ущерб на сумму 4 тысячи 280 леев.
Обнаружили пропажу предметов бытовой техники продавцы не сразу, поскольку ловкая воровка "замела следы", более широко расставив на прилавке оставшиеся экземпляры и передвинув ценники и информативные таблички, в которых прописаны технические характеристики.
Криминальный эпизод имел место на проспекте Кантемира в одном из крупных магазинов бытовой техники, однако наивная женщина не учла, что все ее действия подробно запечатлели камеры видеонаблюдения.
По этим кадрам следователям опознать воровку удалось лишь через несколько дней - ею оказалась 37-летняя жительница столицы, которая сообщила при задержании, что не могла позволить себе купить нужные предметы, поэтому пошла на преступление.
Сейчас женщина находится под следствием, а предметы техники ее обязали вернуть магазину. За криминальную шалость, связанную с бытовой необходимостью, ей грозит нешуточное наказание. Если суд признает домохозяйку виновной, она может получить до 4 лет тюремного заключения или штраф от 32 до 67 тысяч леев.
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