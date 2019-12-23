12:54 23 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Пожарники

На Рышкановке прогремел взрыв: что произошло

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1163/98/11639899.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191223/28640994/Na-Ryshkanovke-progremel-vzryv-chto-proizoshlo-.html

Утро понедельника для жителей Рышкановски выдалось тревожным: в многоэтажном жилом доме произошел взрыв.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В понедельник утром на Рышкановке прогремел взрыв в одной из квартир, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

По данным ведомства, звонок в службу 112 поступил в 6.58.

"Взрыв произошел в одной из квартир на пятом этаже в жилом доме на улице Флорилор", - говорится в сообщении ГИЧС.

В результате взрыва повредило окно и стены на кухне. В момент происшествия в квартире находились два человека. Мужчина 82 лет и женщина 77 лет. Оба отделались легкими ожогами. Пострадавшие отказались от госпитализации.

На место происшествия выехал экипаж спасателей, которые обеспечил пожарную безопасность.

Причины происшествия выясняются.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Камера запечатлела момент ЧП: взрыв бензовоза и паника на заправке - видео
В Дубоссарах произошел взрыв: что случилось, рассказали правоохранители
В Дрокии мужчина сгорел в собственном доме, причина пожара не установлена
Пожар в Сорокском районе унес жизни пожилой супружеской пары
Теги:
взрыв, Пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент
Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться