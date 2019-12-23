На Рышкановке прогремел взрыв: что произошло

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В понедельник утром на Рышкановке прогремел взрыв в одной из квартир, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
По данным ведомства, звонок в службу 112 поступил в 6.58.
"Взрыв произошел в одной из квартир на пятом этаже в жилом доме на улице Флорилор", - говорится в сообщении ГИЧС.
В результате взрыва повредило окно и стены на кухне. В момент происшествия в квартире находились два человека. Мужчина 82 лет и женщина 77 лет. Оба отделались легкими ожогами. Пострадавшие отказались от госпитализации.
На место происшествия выехал экипаж спасателей, которые обеспечил пожарную безопасность.
Причины происшествия выясняются.
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