На Рышкановке прогремел взрыв: что произошло

Утро понедельника для жителей Рышкановски выдалось тревожным: в многоэтажном жилом доме произошел взрыв.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В понедельник утром на Рышкановке прогремел взрыв в одной из квартир, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

По данным ведомства, звонок в службу 112 поступил в 6.58.

"Взрыв произошел в одной из квартир на пятом этаже в жилом доме на улице Флорилор", - говорится в сообщении ГИЧС.

В результате взрыва повредило окно и стены на кухне. В момент происшествия в квартире находились два человека. Мужчина 82 лет и женщина 77 лет. Оба отделались легкими ожогами. Пострадавшие отказались от госпитализации.

На место происшествия выехал экипаж спасателей, которые обеспечил пожарную безопасность.

Причины происшествия выясняются.

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