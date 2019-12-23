Фатальное ДТП: водитель погиб, врезавшись в рекламный щит

Мужчине, машина которого врезался в опору конструкции, было 47 лет. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. На столичной улице Каля Орхеюлуй произошло ДТП, в результате которого погиб водитель, не справившийся с управлением автомобиля.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж документального отдела дорожно-транспортных происшествий Управления полиции муниципия Кишинэу для установления всех обстоятельств произошедшего, а также скорая помощь.

По данным правоохранительных органов, автомобиль марки Seat, управляемый 47-летним водителем, врезался в рекламный щит, в результате чего водитель скончался на месте. Другие участники дорожного движения не пострадали. По данному ДТП было возбуждено уголовное дело.

В течение последних суток на территории столицы было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом и пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека, а восемь получили различные травмы.

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