Трагическое совпадение: два пожара – две смерти, но одна причина

В двух населенных пунктах Приднестровья практически в одно и то же время тушили пожары в жилых секторах. Причина возгорания в обоих случаях схожая.

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В одно и то время пожары тушили в двух населенных пунктах приднестровского региона. В обоих случаях – смертельный исход, постигший хозяев жилого помещения.

"Сообщение о пожаре в частном доме по улице Суворова города Бендеры поступило от соседей утром 23 декабря. На месте происшествия работали два расчета второй самостоятельной военизированной пожарной части", - сообщили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Во время тушения возгорания в комнате на диване было обнаружено обгоревшее тело. Родственники опознали в погибшем 68-летнего хозяина дома.

В тот же день пожар произошел в одном из домов села Вадатурково Рыбницкого района.

"Пожилого хозяина без признаков жизни нашли на полу у постели. Предположительная причина смерти 58-летнего сельчанина – отравление продуктами горения. На кровати обгорел матрас и покрывало", - пояснили в МВД приднестровского региона.

По предварительным выводам специалистов, в обоих случаях причинами чрезвычайного происшествия стала неосторожность при курении в постели.

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