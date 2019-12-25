Серьезный пожар в Оргеевском районе: птицефабрике нанесен большой урон

Кошмарная ночь в Оргееве: огонь, охвативший крышу птицефабрики, уничтожил порядка семи с половиной тысячи кур.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Серьезный пожар произошел в Оргеевском районе во вторник вечером: загорелась птицефабрика в населенном пункте Селиште. Об этом сообщили в среду Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 20.29. Огонь охватил крышу здания. На место прибыли три экипажа пожарных, которым удалось локализовать очаг возгорания в 22.27. Полностью пожар потушили в 01.30. В результате инцидента человеческих жертв нет. Огонь уничтожил 500 квадратных метров крыши. Погибло 7400 птиц", - отметили в инспекторате.

В ведомстве сообщили, что обстоятельства и причина происшествия будут выясняться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK