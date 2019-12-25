13:55 25 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Пожарный

Серьезный пожар в Оргеевском районе: птицефабрике нанесен большой урон

© Sputnik / Caitlin Ochs
Происшествия
Получить короткую ссылку
6220
https://cdn1.img.sputnik.md/images/276/53/2765364.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191225/28669884/sereznyy-pozhar-orgeev-rayone-plamya-okhvatilo-ptitsefabriku.html

Кошмарная ночь в Оргееве: огонь, охвативший крышу птицефабрики, уничтожил порядка семи с половиной тысячи кур.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Серьезный пожар произошел в Оргеевском районе во вторник вечером: загорелась птицефабрика в населенном пункте Селиште. Об этом сообщили в среду Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожарный
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове почти тысячу домов обеспечат датчиками дыма
"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 20.29. Огонь охватил крышу здания. На место прибыли три экипажа пожарных, которым удалось локализовать очаг возгорания в 22.27. Полностью пожар потушили в 01.30. В результате инцидента человеческих жертв нет. Огонь уничтожил 500 квадратных метров крыши. Погибло 7400 птиц", - отметили в инспекторате.

В ведомстве сообщили, что обстоятельства и причина происшествия будут выясняться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество
Трагическое совпадение: два пожара – две смерти, но одна причина
Пожар в Сорокском районе унес жизни пожилой супружеской пары


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану.
В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей
Россия и Молдова: деньги и политика
Что нужно, чтобы российский инвестор возобновил активные связи с Молдовой
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться