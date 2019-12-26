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Повседневная жизнь

Восемнадцатилетний юноша выпал из окна многоэтажки

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Трагедия произошла вечером в среду в столичном микрорайоне Рышкановка на Московском проспекте, молодой человек скончался по дороге в больницу.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. Восемнадцатилетний юноша упал с высоты, от полученных ранений он скончался по дороге в больницу в машине Скорой помощи. Трагедия произошла вечером 25 декабря в столичном секторе Рышкановка на Московском проспекте.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Молдова, что молодой человек отдыхал с шестью друзьями в квартире одного из них. В какой-то момент он поднялся на верхний этаж дома и бросился вниз.

Депрессия
© CC0 / Pixabay / sasint
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Полицию вызвал прохожий, который обнаружил 18-летнего парня, лежащего на земле во дворе дома. Юноша скончался по дороге в больницу.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выяснят, что побудило молодого человека пойти на такой отчаянный шаг.
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