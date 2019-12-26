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Авария.

Жуткие сутки под конец года: 15 ДТП, 17 пострадавших и трое погибших

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191226/28679620/strashnye-sutki-15-avariy-17-postradavshikh-i-troe-poshibshikh.html

На дорогах Молдовы по-прежнему происходит множество аварий. Минувшие 24 часа пополнили печальную статистику человеческих и материальных потерь.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. За прошедшие сутки в Молдове произошло 15 ДТП, в них пострадало 17 человек, трое погибли. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Как уточнили в ведомстве, насмерть были сбиты три пешехода.

Первый инцидент произошел у села Чокылтень Оргеевского района, там в 64-летнюю пенсионерку врезался автомобиль на пешеходном переходе. А на трассе Бельцы-Флорешты под колесами BMW 520 погибла 41-летняя женщина.

Итог выходных: более 1500 нарушений и четверо погибших в ДТП>>>

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в селе Езэрений Векь Сынжерейского района. Водитель автомобиля Audi 80, находившийся в нетрезвом состоянии, сбил насмерть 47-летнюю женщину.

ДТП в Кишиневе
© Photo : Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
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Также 25 декабря в Единецком районе пьяный водитель автомобиля VW Caddy сбил 12-летнего мальчика, который вместе с друзьями шел по обочине дороги. Подростка доставили в больницу Бричан в тяжелом состоянии.

В связи с такой пугающей статистикой, полиция обратилась к водителям и пешеходам. Всех призвали быть внимательными на дорогах и напомнили главные правила дорожного движения, а также подчеркнули, что в холодное время года из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах следует быть гораздо внимательнее.

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Теги:
полиция, жертвы, авария, ДТП


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