Сокрушающий занос автопоезда под Хынчештами: что случилось с водителем

В опасной кривой грузовик потерял сцепление с дорожным покрытием и стал, практически, неуправляемым болидом.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. Авария произошла неподалеку от села Фундул Галбеней Хынчештского района. Фуру с полуприцепом понесло юзом по проезжей части.



В результате аварии были повреждены дорожные знаки, ограждение и сам автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Водитель, находившийся за рулем грузовика, был трезв.

Согласно Кодексу о правонарушениях, ему грозит шесть штрафных пунктов и штраф в размере 1 тысячи 500 леев.

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