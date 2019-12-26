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Сокрушающий занос автопоезда под Хынчештами: что случилось с водителем

© CC0 / Pixabay / Free-Photos
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191226/28680410/zanos-avtopoezda-razrushenia-chto-sluchilos-s-voditelem.html

В опасной кривой грузовик потерял сцепление с дорожным покрытием и стал, практически, неуправляемым болидом.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. Авария произошла неподалеку от села Фундул Галбеней Хынчештского района. Фуру с полуприцепом понесло юзом по проезжей части.

В результате аварии были повреждены дорожные знаки, ограждение и сам автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Водитель, находившийся за рулем грузовика, был трезв.

Согласно Кодексу о правонарушениях, ему грозит шесть штрафных пунктов и штраф в размере 1 тысячи 500 леев.

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