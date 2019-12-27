За отравление 56 детей в молдавском лагере директор и повар отправятся под суд

По данным правоохранительных органов, 56 детей и четверо взрослых заболели после употребления пищи, которая была приготовлена именно на кухне лагеря, принадлежащего Кишиневскому медицинскому университету.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Полиция завершила расследование массового отравления в оздоровительно-спортивном лагере "Медик-2", расположенном в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Обвинительный акт в отношении директора и шеф-повара учреждения уже направлен в суд.

"Указанные должностные лица лагеря не осуществили должного контроля за санитарным состоянием учреждения, в частности, помещений кухни и технологическими процессами приготовления пищи", — отметили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Директор и повар обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 325 УК (нарушение санитарных норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, инцидент произошел в июле текущего года. Заболели в основном дети 2002-2010 годов рождения из украинских регионов Киева, Чернигова и Харькова.

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