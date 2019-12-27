В Кишиневе задержали опасную наркоторговку - она массово губила молодежь

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Андрей Петрик. В Кишиневе распространенной стала картина, когда по вечерам или даже белым днем по укромным местам во дворах жилых домов можно заметить молодых людей ищущих в подворотнях наркотики.
В течение двух месяцев следователи Управления полиции Кишинева собирали улики и следили за преступной деятельностью 28-летней женщины, которую подозревают в создании схемы наркоторговли в столице.
Торговля смертоносным зельем велась онлайн посредством приложения в мессенджере Telegram. Сообщения размещались онлайн, затем клиент должен был перечислить необходимую сумму на указанный номер счета, после чего ему указывали координаты места закладки дозы наркотического вещества.
Следователям удалось задержать подозреваемую прямо в момент закладки наркотических веществ в заранее оговоренное с клиентом место. При ней было обнаружено еще 8 доз синтетических наркотиков, предназначавшихся для других зависимых людей.
В ходе следственных действий оперативники обнаружили другие, заранее подготовленные, тайники, в которых лежали расфасованные дозы.
Следователи установили, что ежедневный доход наркоторговки составлял, в среднем, до 3 тысяч леев. Сейчас подозреваемая задержана, ведется следствие, если суд докажет ее вину, женщина проведет за решеткой от 7 до 15 лет.
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