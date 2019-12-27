В Кишиневе задержали опасную наркоторговку - она массово губила молодежь

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Андрей Петрик. В Кишиневе распространенной стала картина, когда по вечерам или даже белым днем по укромным местам во дворах жилых домов можно заметить молодых людей ищущих в подворотнях наркотики.

В течение двух месяцев следователи Управления полиции Кишинева собирали улики и следили за преступной деятельностью 28-летней женщины, которую подозревают в создании схемы наркоторговли в столице.

Следователям удалось задержать подозреваемую прямо в момент закладки наркотических веществ в заранее оговоренное с клиентом место. При ней было обнаружено еще 8 доз синтетических наркотиков, предназначавшихся для других зависимых людей.

В ходе следственных действий оперативники обнаружили другие, заранее подготовленные, тайники, в которых лежали расфасованные дозы.

Следователи установили, что ежедневный доход наркоторговки составлял, в среднем, до 3 тысяч леев. Сейчас подозреваемая задержана, ведется следствие, если суд докажет ее вину, женщина проведет за решеткой от 7 до 15 лет.

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