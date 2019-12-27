Суд вынесет приговор жителю Молдовы, обвиняемому в торговле людьми в Греции

За совершенные противозаконные действия мужчина рискует получить до 20 лет тюремного заключения или оказаться в пенитенциаре на пожизненный срок.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в судебную инстанцию дело по обвинению мужчины в трех эпизодах торговли гражданами Республики Молдова в греческом городе Афины.

Цель злоумышленника - коммерческая сексуальная эксплуатация в нескольких публичных домах. В настоящее время по требованию прокуроров обвиняемый находится под арестом.

Как сообщалось ранее, мужчина входит в организованную криминальную группировку, состоящую из четырнадцати членов – выходцев из Албании, Болгарии, Германии, Греции и Молдовы. Их жертвами стали одиннадцать гражданок нашей страны.

По причине сложного характера расследования, уголовное преследование продолжается. Недавно были репатриированы еще две жертвы, которые в настоящее время получают необходимую помощь от властей.

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