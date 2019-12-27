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Пиротехника

У незаконно торгующих пиротехникой конфисковали товар на крупную сумму

© Sputnik / Rodion Proca
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191227/28697270/u-nezakonno-torguyuschikh-pirotekhnikoy-konfiskovali-tovar-na-krupnuyu-summu.html

Нарушители закона продавали пиротехнические изделия рядом с Центральным рынком. Протоколы о нарушениях передали для рассмотрения в суд.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. В ходе проверок сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Центр выявили двух мужчин 24 и 33 лет, нелегально продававших пиротехнику на улицах имени Митрополита Варлаама и Тигина.

В обоих случаях торговцы незаконно реализовывали взрывоопасные пиротехнические изделия и не смогли представить полицейским обязательные документы, подтверждающие происхождение, а также качество продукции. Всю партию салютов конфисковали.

По факту данных нарушений составлены соответствующие протоколы, предусматривающие санкции в виде штрафа от 3 до 4 тысяч 500 леев, которые впоследствии передали для рассмотрения в суд.

Cтоличная полиция рекомендует приобретать пиротехническую продукцию только в авторизованных магазинах, а также соблюдать инструкции, указанные на упаковке во избежание возможных инцидентов.

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