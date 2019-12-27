Появилось видео, как в молдавской столице обворовывают частные авто

Оставлять свой автомобиль в молдавской столице на ночь под открытым небом крайне опасно, воры могут вынести из него все ценные вещи.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Пока некоторые граждане уже отмечают праздники, а другие к ним готовятся, автомобильные воры не дремлют и стремятся вынести все ценное, что есть в салоне машины, чтобы потом продать наживу случайным покупателям.

Автовладельцу, припарковавшему свой автомобиль на стихийной стоянке в одном из дворов многоэтажных домов на Ботанике, не повезло. На Рождество по новому стилю неизвестный (по виду - молодой человек лет 20-25) проник в салон машины и в буквальном стиле "обчистил" ее, унеся с собой все, что было можно забрать или демонтировать.

Криминальное приключение злоумашленника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на стене многоквартирного дома. Сейчас ночного автовора ищут сотрудники полиции.

Как защитить имущество на колесах?

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы называют целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных задач автолюбителя значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не умыкнут машину. Фатальная ошибка, по мнению служителей органов правопорядка, - оставлять ключи в замке зажигания.

"Ночевать" машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести вашу верную "ласточку" у вас из-под носа.

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