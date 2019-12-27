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Вырубка деревьев.

Предновогодние инциденты: в лесопарках страны незаконно вырубают деревья

© Sputnik / архив Sputnik Молдова
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191227/28699658/lesopark-chisinau-nezakonno-virubaiut-derevia.html

Задержанный пойман с поличным в лесу рядом с Кишиневом. Полиция сектора Ботаника расследует данное дело.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Сотрудники Инспектората по защите окружающей среды поймали в лесу возле Кишинева мужчину, рубившего деревья без соответствующего разрешения.

Он заявил, что срубил только одно дерево, но после проведения проверки инспекторы установили, что было вырублено 193 дерева. Размер нанесенного ущерба достигает 16 тысяч леев.

В службе также сообщили об обнаружении места незаконной вырубки деревьев в заповеднике "Мунчешты". По данным инспекции, там вырубили 47 деревьев, нанеся ущерб в размере 6,5 тысячи леев.

Подозреваемому и соучастникам грозит штраф до 1 тысячи 500 леев, а до 15 тысяч леев могут заплатить фирмы-нарушители.

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