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Повседневная жизнь

Безрассудный поступок стал причиной гибели восьмилетнего мальчика

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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К гибели младшеклассника привели опасные игры на высоте. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Восьмилетний мальчик в приднестровском городе Рыбница разбился, перепрыгивая с крыши на крышу. Сотрудники правоохранительных органов приднестровского региона выясняют все обстоятельства происшествия.

© CC0 / Pixabay / AnnieSpratt
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Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, участниками опасных игр на высоте стали двое ребят-друзей. Они воспользовались тем, что люк на верхнем этаже многоквартирного дома по улице Вершигоры был открыт, и влезли на крышу.

"В какой-то момент один из товарищей решил перепрыгнуть на крышу стоящей рядом девятиэтажки, но не рассчитал силы и сорвался вниз. От полученных травм мальчик умер на месте", - сообщили в МВД приднестровского региона.

Инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас работают с приятелем, а также с семьей погибшего. Известно, что мальчик и его мать состояли на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних.

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Теги:
падение с высоты, высота, гибель, сорвался, крыша, Приднестровье


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