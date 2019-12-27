Безрассудный поступок стал причиной гибели восьмилетнего мальчика

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Восьмилетний мальчик в приднестровском городе Рыбница разбился, перепрыгивая с крыши на крышу. Сотрудники правоохранительных органов приднестровского региона выясняют все обстоятельства происшествия.
"В какой-то момент один из товарищей решил перепрыгнуть на крышу стоящей рядом девятиэтажки, но не рассчитал силы и сорвался вниз. От полученных травм мальчик умер на месте", - сообщили в МВД приднестровского региона.
Инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас работают с приятелем, а также с семьей погибшего. Известно, что мальчик и его мать состояли на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних.
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