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Пистолет.

Гражданин Молдовы, стрелявший в автобусе Петербурга, наказан

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191227/28700363/grazhdanin-moldovy-strelyavshiy-v-avtobuse-peterburga-nakazan.html

Гражданин Молдовы уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь мужчине предстоит отбывать наказание.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Невский районный суд признал виновным жителя Петербурга, гражданина Молдовы Николая Сувака, по статье 213 "Хулиганство" УК РФ.

На 52-летнего молдаванина было возбуждено уголовное дело после его нападения на кондуктора в автобусе в Невском районе Петербурга. Поздним вечером 22 октября нетрезвый мужчина вступил в перепалку с кондуктором автобуса, попросившим оплатить проезд. В ответ на просьбу мужчина достал аэрозольный пистолет "Удар" и дважды выстрелил в сотрудника "Пассажиравтотранса", после чего сошел на ближайшей остановке.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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