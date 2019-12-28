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Автомобиль

Незадачливый фантазер: ради спасения друга выдумал угон собственного авто

© CC0 / Pixabay / tookapic
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191228/28699436/nezadachlivyy-fantazer-radi-spaseniya-druga-vydumal-ugon-sobstvennogo-avto.html

В фальшивых показаниях владельца авто еще разбираются правоохранители, однако за подобную выходку выдумщику грозит уголовное наказание.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодой человек, житель села Чобручи Слободзейского района для того, чтобы прикрыть своего друга, севшего за руль в нетрезвом виде, выдумал угон собственного авто. Его другу вождение в состояние опьянения может обойтись легким испугом в виде штрафа, а вот незадачливому выдумщику грозить уголовная ответственность за заведомо ложный донос.

"Водитель автомобиля марки Opel проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и попытался скрыться. В результате преследования их догнали. Из автомобиля выбежали водитель и пассажир и бросились врассыпную", - рассказали в МВД.

Работа вневедомственной охраны московской полиции
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Юный угонщик: за любовь прокатиться на чужом авто понесет уголовное наказание
Мужчину, сидевшего за рулем, удалось задержать. Им оказался 25-летний местный житель. Он находился в состоянии опьянения.

Пока правоохранители проводили разбирательство, в дежурную часть райотдела поступило сообщение об угоне того самого Opel. Владелец авто, житель села Чобручи 25 лет, сообщил, что оставил автомобиль у своего дома по улице 1 Мая около десяти вечера. Спустя полтора часа обнаружил, что машина пропала. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснив детали, правоохранители пролили свет на запутанную историю. Оказалось, хозяин автомобиля в момент погони тоже находился в машине. За рулем был его друг. Надеясь на то, что и приятель успел скрыться, когда их настигли сотрудники автоинспекции, владелец иномарки выдумал угон.

Разбирательство продолжается.

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Теги:
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