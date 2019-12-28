В Молдову из ЕС перебрались аферисты: они открыли здесь нелегальный бизнес

Нарушителям был выписан штраф на общую сумму 15 тысяч леев. Им также предписано покинуть республики в течение 5 дней", - отметили в ведомстве.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik, Анна Руссу. За нелегальную торговлю морепродуктами на территории республики группа из 5 граждан разных стран Евросоюза будет выдворена из Молдовы.Об этом сообщили в Бюро по миграции и беженцам.

Иностранцы работали в Бельцах. Они реализовывали продукты из даров моря, не имея при этом никаких разрешительных документов. Нарушителям был выписан штраф на общую сумму 15 тысяч леев.

© Photo : Biroul Migrație și Azil Задержание нелегальных торговцев

"Также они получили запрет на въезд на территорию Молдовы сроком на три года. Иностранцам предписано покинуть республики в течение 5 дней", - отметили в ведомстве.

В связи с данным инцидентом Бюро по миграции и беженцам призывает жителей Молдовы сообщать о незаконных действиях иностранцев или против иностранцев по следующим телефонам: северный регион – 0231-61996, 079224800; центральный регион – 022274018, 078900818; южный регион – 029947215, 078740962.

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