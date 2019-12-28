В Молдову из ЕС перебрались аферисты: они открыли здесь нелегальный бизнес

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik, Анна Руссу. За нелегальную торговлю морепродуктами на территории республики группа из 5 граждан разных стран Евросоюза будет выдворена из Молдовы.Об этом сообщили в Бюро по миграции и беженцам.
Иностранцы работали в Бельцах. Они реализовывали продукты из даров моря, не имея при этом никаких разрешительных документов. Нарушителям был выписан штраф на общую сумму 15 тысяч леев.
"Также они получили запрет на въезд на территорию Молдовы сроком на три года. Иностранцам предписано покинуть республики в течение 5 дней", - отметили в ведомстве.
В связи с данным инцидентом Бюро по миграции и беженцам призывает жителей Молдовы сообщать о незаконных действиях иностранцев или против иностранцев по следующим телефонам: северный регион – 0231-61996, 079224800; центральный регион – 022274018, 078900818; южный регион – 029947215, 078740962.
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