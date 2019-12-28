Изнасиловал, убил, обокрал: что требует сторона обвинения

Окончательное решение по уголовному делу Александра Романенко в самое ближайшее время вынесет приднестровский суд.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Следственными органами Рыбницкого района завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего Александра Романенко, обвиняемого в совершении ряда преступлений - убийства, изнасилования и кражи. Оно передано в высшую судебную инстанцию. Обвинение ходатайствовало перед судом о применении к злоумышленнику наказания в виде 18 лет лишения свободы.

Расследованием установлено, что в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года Романенко познакомился с 26-летней рыбничанкой.

"Воспользовавшись моральной подавленностью женщины, расстроенной изменами своего сожителя, Романенко в ходе завязавшейся между ними беседы заманил ее на заброшенную территорию завода ЖБИ-8 города Рыбницы, где, избив, изнасиловал, после чего задушил ее", - рассказали в следствии.

Убив, обокрал

Труп женщины убийца спрятал в подвальном помещении заброшенного административного здания, предварительно обыскав убитую и похитив все имевшиеся при ней драгоценности, деньги, ключи и мобильный телефон на общую сумму, превышающую 5000 приднестровских рублей ($310).

Спустя сутки после пропажи женщины родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы.

"Хочется отметить, что пропавшая молодая женщина вела нормальный образ жизни, была образована, работала воспитателем в детском саду, однако в силу расстроенного морального состояния самостоятельно отправилась в ночное время в город разыскивать своего нетрезвого сожителя", - подчеркнули в следствии.

Не первая кража

Раскрыть преступление оперативным сотрудникам помогли записи с камер видеонаблюдения, на которых пропавшая была зафиксирована вместе с подозреваемым. Спустя три недели после произошедшего Романенко был задержан, сознался в совершенном убийстве и показал место сокрытия трупа.

Романенко был дважды судим за совершение краж. Один раз к нему применялась амнистия, а во второй раз в августе 2018 года условное наказание. Уже спустя два месяца после вынесения условного приговора он совершил новую кражу - похитил из торгового ларька в городе Рыбниц продуктовые и продовольственные товары на сумму, превышающую 7000 приднестровских рублей ($435). А через неделю после этой кражи изнасиловал, задушил и обокрал молодую женщину.

Как объяснили следователи, расследование уголовного дела велось более девяти месяцев из-за необходимости проведения целого ряда сложных криминалистических и медицинских экспертиз. Вину свою в предъявленном обвинении на стадии следствия Романенко признавал лишь частично и систематически изменял показания, пытаясь оправдать свои действия неправильным поведением самой жертвы.

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