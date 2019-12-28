Трагедия на шоссе Окница-Атаки - погиб человек

За одиннадцать месяцев уходящего года в ДТП погибли 232 человека и более 2700 человек получили ранения.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Серьезная автокатастрофа со смертельным исходом произошла на трассе Окница-Атаки.

После столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще трое находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Число жертв ДТП в республике неуклонно растет, лишь за 11 месяцев уходящего года, с января по конец ноября, на дорогах страны погибли 232 человека, а травмы получили - 2752.

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