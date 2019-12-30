В Кишиневе рецидивист был задержан за ограбление по горячим следам

Ограбленная жертва, обратившаяся к полицейским, рассказала, что мужчина напал на нее на одной из улиц сектора Чокана.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу. Уроженец Унгенского района был помещен на 30 дней в изолятор временного содержания Управления полиции мунипиция Кишинев.

Двадцативосьмилетний мужчина ограбил 33-летнюю женщину на столичной улице Мирча чел Бэтрын, в секторе Чокана. Жертва оперативно сообщила правоохранительным органам, что преступник напал на нее и украл мобильный телефон марки Samsung стоимостью 4 тысяч леев и скрылся.

В результате мер, предпринятых офицерами полиции, грабитель был найден и задержан. В ходе допроса он признал свою вину, при нем был обнаружен украденный телефон. Пресс-служба Управления полиции утверждает, что мужчина был ранее судим за различные преступления.

Теперь он обвиняется в ограблении, которое, согласно действующему уголовному законодательству, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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