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Ограбление в Кишиневе

В Кишиневе рецидивист был задержан за ограбление по горячим следам

Facebook, Stanley Vartanian
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191230/28722189/v-kishineve-retsidivist-byl-zaderzhan-za-ograblenie-po-goryachim-sledam.html

Ограбленная жертва, обратившаяся к полицейским, рассказала, что мужчина напал на нее на одной из улиц сектора Чокана.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу. Уроженец Унгенского района был помещен на 30 дней в изолятор временного содержания Управления полиции мунипиция Кишинев.

Двадцативосьмилетний мужчина ограбил 33-летнюю женщину на столичной улице Мирча чел Бэтрын, в секторе Чокана. Жертва оперативно сообщила правоохранительным органам, что преступник напал на нее и украл мобильный телефон марки Samsung стоимостью 4 тысяч леев и скрылся. 

В результате мер, предпринятых офицерами полиции, грабитель был найден и задержан. В ходе допроса он признал свою вину, при нем был обнаружен украденный телефон. Пресс-служба Управления полиции утверждает, что мужчина был ранее судим за различные преступления.

Теперь он обвиняется в ограблении, которое, согласно действующему уголовному законодательству, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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