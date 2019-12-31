Ночное нападение на полицию, несколько человек задержаны

Патрульные остановили автомобиль и предложили водителю пройти тест на алкоголь, но вместо этого пассажиры напали на полицейских и повредили их служебный автомобиль.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Несколько жителей села Котовское были задержаны после того, как напали на сотрудников патрульной полиции в ночь на 30 декабря, передает Gagauzinform

В управлении полиции Гагаузии сообщили что, около полуночи патрульные остановили автомобиль и предложили водителю пройти тест на алкоголь.

Находящиеся в салоне люди отказались подчиняться требованиям стражей порядка. Они напали на полицейских и повредили их служебный автомобиль.

Агрессорами оказались жители села Котовское, Комратского района. Двое подозреваемых уже были задержаны правоохранителями на 72 часа.

По данному факту открыто уголовное дело по элементам преступления, предусмотренного частью (1)1 статьи 349 УК РМ "Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг",.

За это законодательство Молдовы предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 1350 условных единиц (от 42 тысячи 500 до 67 тысяч 500 леев), или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет.