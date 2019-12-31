09:29 31 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.21
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Poliția, drum înzăpezit

Ночное нападение на полицию, несколько человек задержаны

© Photo : Facebook / Poliția Moldovei
Происшествия
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2382/39/23823936.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191231/28725505/Nochnoe-napadenie-na-politsiyu-neskolko-chelovek-zaderzhany.html

Патрульные остановили автомобиль и предложили водителю пройти тест на алкоголь, но вместо этого пассажиры напали на полицейских и повредили их служебный автомобиль.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Несколько жителей села Котовское были задержаны после того, как напали на сотрудников патрульной полиции в ночь на 30 декабря, передает Gagauzinform

В управлении полиции Гагаузии сообщили что, около полуночи патрульные остановили автомобиль и предложили водителю пройти тест на алкоголь.

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Кишиневские Бонни и Клайд: любовь друг к другу и к автомобилям без присмотра

Находящиеся в салоне люди отказались подчиняться требованиям стражей порядка. Они напали на полицейских и повредили их служебный автомобиль.

Агрессорами оказались жители села Котовское, Комратского района. Двое подозреваемых уже были задержаны правоохранителями на 72 часа.

По данному факту открыто уголовное дело по элементам преступления, предусмотренного частью (1)1 статьи 349 УК РМ "Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг",. 

За это законодательство Молдовы предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 1350 условных единиц (от 42 тысячи 500 до 67 тысяч 500 леев), или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
"Перспектива" для журналистов Молдовы - в пресс-центре Sputnik их наградили
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Россия подготовит комплексный ответ на притеснения сотрудников Sputnik Эстония
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться