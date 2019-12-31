Мошенник из Молдовы, которого разыскивал Интерпол, попался на контрабанде

Гражданин Молдовы не смог пересечь украинскую границу. Сотрудники пограничной службы выяснили, что он разыскивается.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. На границе с Украиной пограничники задержали контрабандиста, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Как сообщили в украинской пограничной службе, во время осуществления контроля граждан, въезжавших на Украину на микроавтобусе "Mercedes-Benz" выяснилось, что один из пассажиров находится в базе данных Интерпола.

В дальнейшем правоохранители установили, что задержанный разыскивается правоохранительными органами Молдовы по подозрению в совершении мошенничества. Он был передан компетентным органам РМ.

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