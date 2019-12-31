Страшное ДТП в Сынджерей: водитель в тяжелом состоянии

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Вблизи села Михайловка Сынджерейского водитель не справился с управлением, в результате чего машину вынесло с трассы.
Шофера госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Состояние мужчины тяжелое.
Для оказания ему помощи его транспортируют в больницу Института скорой медицинской помощи в Кишиневе.
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В авто была еще и пассажирка 29 лет. Она отделалась испугом.
По предварительной информации, 32-летний водитель потерял управление из-за того, что не адаптировал скорость передвижения по погодным условиям.
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