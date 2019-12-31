В Котовском жители напали на патруль полиции и повредили их автомобиль

Причиной инцидента стало нежелание одного из местных жителей, заподозренного в том, что он сел за руль нетрезвым, "подуть в трубку".

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Стандартная для водителей полицейская процедура прохождения теста на алкоголь обернулась потасовкой в селе Котовское Комратского района.

По сообщению Управления полиции АТО Гагаузия, 30 декабря 2019 года полицейские в селе Котовское попытались проверить одного из водителей, заподозрив его в том, что он сел за руль в нетрезвом виде. Однако жители села "путем применения физической силы" помешали сотрудникам Национального инспектората по патрулированию исполнить свои обязанности.

Более того, разгоряченные жители села повредили служебный автомобиль полицейских.

По факту правонарушения было начато уголовное преследование по статье "Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг".

Двое подозреваемых жителей Котовского задержаны на 72 часа.

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