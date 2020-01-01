За 2019 год в Молдове арестовали имущество на миллиарды леев

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik, Анна Руссу. Всего за неделю Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI), подведомственное Национальному антикоррупционному центру (НАЦ), наложило арест на имущество и счета на примерно пять миллионов леев. А с начала 2019 года сумма достигла 2,5 миллиарда леев.

За прошедшую неделю в ведомстве было зарегистрировано 899 заявлений, из которых 33 – петиции. Помимо этого, на горячую линию НАЦ поступил 51 звонок, а также выдано 56 справок о неподкупности.

"Восемь человек арестованы по делам Национального антикоррупционного центра, шесть из них содержатся в пенитенциарных учреждениях, а еще двое находятся под домашним арестом", - добавили в пресс-службе НАЦ.

Аналитический отдел НАЦ провел шесть операционных и один стратегический анализ, а юридический отдел реализовал антикоррупционную экспертизу в отношении 21 законопроекта и вынес 12 заключений.

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