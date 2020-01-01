Как Молдова пережила новогоднюю ночь: пожар на ферме и серьезное ДТП

Безопасность и покой жителей Молдовы в период зимних праздников в непрерывном режиме обеспечивают свыше 500 спасателей и пожарных, а также 130 единиц спецтехники.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. За прошедшие сутки помощь молдавских спасателей и пожарных понадобилась в 34 случаях, сообщили в среду в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По информации структуры, одно из ЧП произошло в населенном пункте Рошканы Новоаненского района. По предварительным данным, огонь охватил постройку на одной из свиноферм.

"Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 20.27. На место прибыл экипаж из Новых Анен, который установил, что языки пламени охватили часть крыши постройки. В результате инцидента погибли 19 свиней", - отметили в инспекторате.

Человеческих жертв удалось избежать. Спасатели локализовали пожар и не допустили дальнейшего распространения пламени.

Другой случай произошел в молдавской столице. Утром 1 января в Кишиневе Мунчештском шоссе столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota. Все случилось в 06.56.

"Спасатели вмешались, чтобы обеспечить безопасность на дороге, а также отсоединить клеммы аккумуляторов. Работы по высвобождению людей из пострадавших в ДТП автомобилей не потребовались. Обстоятельства и причины происшествия предстоит определить компетентным правоохранительных органам", - отметили в инспекторате.

Всего в период праздников в непрерывном режиме работают свыше 500 спасателей и пожарных, а также 130 единиц спецтехники.

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