Из Молдовы в багаже сотнями килограммов вывозят продукты за границу

По данным специалистов Управления Россельхознадзора, вся животноводческая продукция перевозилась гражданами Украины и Молдовы с рядом грубых нарушений.

КИШИНЕВ, 2 янв- Sputnik, Анна Руссу. Управление Россельхознадзора в Брянской области за неделю пресекло ввоз на территорию России более 600 килограммов различной продукции, перевозимой с нарушениями в ручной клади и багаже.

На железнодорожных станциях "Брянск-Орловский" и "Суземка" был запрещен ввоз 356 килограммов мяса неизвестного происхождения, 45 килограммов колбасных изделий, а также 221 килограммов очищенных грецких орехов.

Продукция перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, подтверждающих ее качество и безопасность, с нарушением температурных режимов транспортировки, в антисанитарных условиях в пассажирских поездах сообщением "Кишинев-Москва" и "Львов-Москва". Отсутствовали также и документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность грецких орехов. Также, в многосторонних автомобильных пунктах пропуска "Погар" и "Троебортное" был запрещен ввоз 27 килограммов мяса неизвестного происхождения. На груз также отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

В настоящее время действует запрет на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих с территории Украины.

Все запрещенные к ввозу грузы были изъяты из пассажирских составов и возвращены в страну происхождения, а их владельцы привлечены к административной ответственности.

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