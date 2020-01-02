В Кишиневе мужчина приставил нож к горлу: полиции пришлось вмешаться – видео

В одном из развлекательных заведений молдавской столицы произошло ЧП. Один из посетителей был не только невменяем, но и вооружен.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Мужчина в состоянии аффекта устроил ужасную сцену глазах у присутствующих.

Инцидент произошел в среду вечером в одном из развлекательных заведений в центре столицы, по улице Измаильской.

Эту информацию подтвердила по телефону для Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

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По ее словам, мужчина "зашел в заведение и взяв нож угрожал свести счеты с жизнью".

Прибывшие полицейские убедили его передумать и оставить нож. Затем мужчину увезли для сдачи анализов, предстоит выяснить был ли он в состоянии алкогольного опьянения или же под действием психотропных препаратов.

Все дополнительные обстоятельства происшествия выясняются.

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